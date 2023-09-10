Оппозиция Польши обещает президенту и премьеру трибунал в случае победы на выборах

Крупнейшая оппозиционная коалиция Польши «Гражданская платформа» ставит одной из своих предвыборных целей трибунал над президентом Анджеем Дудой, премьером Матеушем Моравецким и другими высокопоставленными лицами.

Пункты об ответственности действующих властей представлены в предвыборной программе «Гражданской платформы», которая была представлена в субботу, 9 сентября. Господина Дуду среди прочего обвиняют в отказе принять присягу трех законно избранных судей Конституционного суда, господина Моравецкого — в проведении выборов с использованием почты.

По данным социологических опросов, правящая партия «Право и справедливость» по итогам выборов может набрать около 35% и не сможет самостоятельно сформировать правительство. «Гражданская платформа», по данным опросов, отстает примерно на 10%. Выборы состоятся 15 октября вместе с референдумом по четырем вопросам: о миграционной политике ЕС, повышении пенсионного возраста, приватизации предприятий и безопасности границ.

О политической ситуации в Польше — в материале «Ъ» «Былое и референдумы».