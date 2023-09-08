Главой уральского Центробанка назначена Марина Мясникова

Начальником уральского ГУ Банка России назначена Марина Мясникова. Как сообщили в пресс-службе ЦБ РФ, она приступит к должности с 18 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, Марина Мясникова с октября 2018 года возглавляла Самара Волго-Вятское отделение Центробанка. «В Банке России Марина Мясникова работает более 30 лет, большую часть из которых занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре»,— сказано в сообщении.

Напомним, в апреле начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов покинул свой пост. Обязанности руководителя выполнял его первый заместитель Евгений Барышников. Рустэм Марданов с 1 мая стал новым руководителем ГУ Банка России по Центральному федеральному округу вместо Надежды Ивановой, которая вышла на пенсию.

Полина Хабарова

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