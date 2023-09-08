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Коммерсантъ FM
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Премьер Грузии поспорил с Боррелем о готовности страны к членству в ЕС

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Евросоюз в 2022 году несправедливо отказал его стране в получении статуса кандидата на членство в объединении, который получили Молдавия и Украина. На встрече с грузинским премьером глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Грузия не выполнила всех условий для получения этого статуса. Господин Гарибашвили с такой оценкой не согласился.

Жозеп Боррель (слева) и Ираклий Гарибашвили

Жозеп Боррель (слева) и Ираклий Гарибашвили

Фото: Johanna Geron / Reuters

Жозеп Боррель (слева) и Ираклий Гарибашвили

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Они (Украина и Молдавия.— "Ъ") получили статус авансом. И им сказали, что они должны выполнить обязательства, рекомендации. В нашем случае было наоборот. Нам сказали, что мы сначала должны выполнить обязательства, а потом получим статус. Это было для нас довольно печальным, думаю, несправедливым»,— сказал председатель правительства Грузии по итогам переговоров в Тбилиси с Жозепом Боррелем.

7 сентября Жозеп Боррель прибыл в Грузию впервые с официальным визитом для переговоров с первыми лицами страны. На встрече с главой правительства глава дипломатии ЕС сказал, что Грузия выполнила только 3 условия из 12 для получения статуса кандидата в ЕС.

«Все девять условий важны, и это реформы, которые нужны стране. Предстоит проделать работу, но есть еще время»,— отметил руководитель дипломатии ЕС. Он также сказал, что Грузия может достичь успеха в выполнении всех критериев.

Господин Гарибашвили заявил, что Грузия и грузинский народ заслуживают статуса кандидата. Он также подчеркнул, что основная часть 12 рекомендаций выполнена и страна сделала все возможное для выполнения всех критериев за короткий срок, но в ответ услышала, что полностью выполнены только три рекомендации, а девять — частично. И в этом отношении мнения и подход Грузии и Еврокомиссии отличаются.

Главными задачами для получения статуса кандидата для вступления в ЕС господин Боррель назвал деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, реформу избирательной и судебной систем, плюрализм в медиа и соблюдение прав человека.

Господин Гарибашвили объяснил, что для выполнения пункта о деполяризации необходимо подключение оппозиции, которая отказывается сотрудничать.

«После того как мы получили рекомендации, поляризация не то чтобы уменьшилась — она, наоборот, усилилась, потому что радикальные силы, я имею в виду партию прежнего правительства, являются самыми антиевропейскими силами»,— объяснил премьер-министр Грузии.

В июне 2022 года лидеры Евросоюза предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Украине и Молдавии. Они поддержали инициативу Грузии и выразили согласие на выдачу статуса после выполнения 12 условий. К сегодняшнему дню страна уже провела избирательную реформу, создала антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменила законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначила троих из пяти членов Высшего совета юстиции.

15 августа в интервью «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал, что Брюссель может рекомендовать Грузию к получению статуса кандидата в члены Евросоюза.

Как Евросоюз выстраивает отношения с Грузией, Молдавией и Украиной — в публикации «Ъ» «Слишком далеки они от России»

Дельгир Манджиева

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