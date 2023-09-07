Клиникам прерывают аборты

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила стимулировать отказ частных клиник от проведения абортов. Она считает необходимым компенсировать им выпадающие в связи с этим доходы. В Минздраве республики «Ъ-Казань» сообщили, что от лицензий на проведение этой процедуры с начала года отказалась треть коммерческих клиник региона. По словам госпожи Волынец, они «одна за другой» приняли такое решение, после того как с их руководством на специальном совещании поговорили чиновники. Детский омбудсмен рассчитывает, что в дальнейшем вся частная медицина прекратит проводить искусственное прерывание беременности и этим будут заниматься только госучреждения, что пойдет на пользу рождаемости в республике. Правозащитники опасаются, что ограничения вынудят женщин прибегать к «опасным для здоровья практикам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе Минздрава Татарстана, к сентябрю 2023 года треть частных медицинских учреждений республики отказались от проведения абортов, хотя ранее имели соответствующую лицензию. В министерстве не стали уточнять число таких клиник, однако пояснили, что в 2022 году право на такую деятельность имели 86 частных клиник. Таким образом, от лицензии могли отказаться около 25–30 коммерческих учреждений.

В Минздраве напомнили, что «согласно федеральному законодательству перед проведением аборта должна быть организована "неделя тишины"». «Беременную направляют в кабинет психологической помощи для проведения консультирования, мотивационного анкетирования. У нее есть возможность обсудить проблемы с психологом, социальным работником, юристом, другими специалистами. Пациентке рассказывают о возможных осложнениях после процедуры, путях решения ее проблем»,— рассказали в министерстве. Там отметили, что такая работа «организована в государственной сети», однако «в частных клиниках выявлены случаи несоблюдения данного порядка».

Идею ограничить проведение абортов в частных клиниках продвигает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Как стало известно «Ъ-Казань», она обратилась к министру здравоохранения республики Марселю Миннуллину с предложением «поддержать коммерческие медицинские клиники», которые отказались от проведения абортов. Госпожа Волынец полагает, что им, «принявшим столь значимое решение», необходима «компенсация выпадающих доходов… путем предоставления возможности оказания других услуг по ОМС». «Это будет содействовать принятию аналогичного решения другими частными клиниками и повышению рождаемости в республике»,— заявила детский омбудсмен.

Среди клиник, которые больше не оказывают услуги по искусственному прерыванию беременности, — «АВА-Казань», «Март-С», «Клиника оториноларингологии», медицинский центр «Айболит». По данным госпожи Волынец, они отказались от лицензии «в добровольном порядке», откликнувшись на «обращение» властей. В начале августа 2023 года руководителей медучреждений чиновники собирали на совещание «по вопросу проведения абортов в коммерческих медицинских клиниках в республике». «По итогам встречи клиники республики одна за другой убирают из перечня услуг прерывание беременности»,— рассказывала ранее в социальных сетях Ирина Волынец.

Детский омбудсмен Татарстана добивается, чтобы частным клиникам запретили проводить аборты на законодательном уровне. В мае она направила обращения в комитеты Госдумы по делам семьи, женщин и детей и по охране здоровья с просьбой «разработать законопроект, в соответствии с которым процедура искусственного прерывания беременности будет проводиться только по системе ОМС». Тогда Ирина Волынец заявила, что «в целях увеличения дохода частные клиники содействуют рекламе абортов».

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина это предложение не поддержала. Однако за инициативу вступилась вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что готов обсуждать идею проведения абортов только в государственных медицинских учреждениях, исключив из процесса частные клиники. По его словам, частные учреждения нередко игнорируют период под названием «неделя тишины», в течение которого обратившаяся за услугой женщина может передумать и сохранить беременность. Также он говорил о необходимости ограничить продажи препаратов для прерывания беременности.

По данным Минздрава, в 2022 году в стране зафиксировали 395 тыс. случаев искусственного прерывания беременности. Это на 3,9% меньше, чем в 2021 году. А за последние 10 лет число абортов в стране уменьшилось в два раза. Михаил Мурашко отмечал, что «благодаря проводимой работе в прошлом году от прерывания беременности отказались 44 тыс. женщин».

В Татарстане, по данным регионального министерства, абсолютное число абортов за три года снизилось на 10,2% и составило в 2022 году 11,3 тыс. (в 2020 году было 12,6 тыс.). «Показатель распространенности абортов снизился на 7,2% и составил 12,8 на 1000 женщин фертильного возраста»,— заявили «Ъ-Казань» в республиканском Минздраве.

Правозащитники высказывают опасения, что ограничение проведения абортов в частных клиниках «может привести к ограничению доступа к безопасному аборту». По словам адвоката Мари Давтян, «в системе ОМС легче затягивать сроки проведения абортов» и уже сегодня «женщины сталкиваются с незаконным ограничением на доступ к аборту, потому что есть негласные указания о количестве абортов, допустимых в том или ином регионе». «Сейчас такие женщины вынуждены обращаться в частные организации. В случае принятия подобного закона они этого сделать не смогут и будут вынуждены или рожать детей, или предпринимать какие-то иные, опасные для здоровья, практики»,— считает правозащитница.

В Минздраве Татарстана подчеркивают, что «речь идет не о запрете абортов». «Вопрос в том, чтобы дать возможность принять взвешенное решение женщине в ситуации репродуктивного выбора. Независимо от формы собственности, медицинская организация должна соблюдать порядок проведения данной процедуры, включая психологическое консультирование»,— подчеркнули в министерстве.

Кирилл Антонов