Главные новости за 7 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае выявили уже третий очаг африканской чумы свиней. На этот раз заражение обнаружено в Крыловском районе, на территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское».

Группа компаний «Мантера» (принадлежит семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева) построит на федеральной территории Сириус в первой половине 2024 года гостиничный комплекс стоимостью 25 млрд руб.

В сочинской больнице скончалась семилетняя девочка, впавшая в кому после купания. Следователи начали процессуальную проверку.

В Сочи 9% сделок с недвижимостью совершают пенсионеры. За год число сделок гражданами, вышедшими на пенсию, в Сочи выросло на 4%.

В первом полугодии в Краснодаре самыми аварийными дорогами стали ул. Уральская и Ростовское шоссе.

В Краснодаре мать, утопившую малолетнюю дочь в ванне, взяли под стражу на два месяца.

Краснодарский хлебозавод «Каравай Кубани» приобрел банкротное ООО «Пашковский хлеб». Сделка завершилась в середине августа.

На Кубани начали доследственную проверку по факту травмирования семиклассника, выпавшего из окна третьего этажа школы в станице Новомышастовской.

Краснодарская студия Vision Forge представила геймплей нового хоррор-шутера Pine Harbor.

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