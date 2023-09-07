В Краснодаре мать, утопившую дочь в ванне, взяли под стражу

В Краснодаре мать, утопившую малолетнюю дочь в ванне, взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Женщину задержали днем 5 сентября. Злоумышленницей оказалась 35-летняя уроженка Братска Иркутской области. Предварительно установлено, что женщина, находясь с двухлетней дочерью на съемной квартире, набрала в ванну воды, поместила в нее ребенка и удерживала девочку под водой, пока та не утонула.

Женщина признала свою вину в ходе беседы со следователем. Против заключения под стражу подозреваемая не возражала. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Анастасия Донскова

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