Краснодарские разработчики представили геймплей нового хоррор-шутера Pine Harbor

Краснодарская студия Vision Forge представила геймплей нового хоррор-шутера Pine Harbor. Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.
Фото: VK игры Pine Harbor
На кадрах игрового видео герой от первого лица исследует мрачный мир игры, убивая чудовищ, напоминающих персонажей произведений Говарда Лавкрафта.
«После катастрофы маленький рыбацкий городок превращается в сущий кошмар. Исследуйте дремучий лес, помогайте другим жителям и попытайтесь выбраться живыми из Пайн-Харбора»,— говорится в сообщении.
Авторы отмечают, что игра будет доступна на ПК.
Разработка Pine Harbor началась в январе текущего года. В апреле разработчики выпустили первый официальный тизер с геймплеем шутера.
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