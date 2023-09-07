Краснодарские разработчики представили геймплей нового хоррор-шутера Pine Harbor

Краснодарская студия Vision Forge представила геймплей нового хоррор-шутера Pine Harbor. Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK игры Pine Harbor Фото: VK игры Pine Harbor

На кадрах игрового видео герой от первого лица исследует мрачный мир игры, убивая чудовищ, напоминающих персонажей произведений Говарда Лавкрафта.

«После катастрофы маленький рыбацкий городок превращается в сущий кошмар. Исследуйте дремучий лес, помогайте другим жителям и попытайтесь выбраться живыми из Пайн-Харбора»,— говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что игра будет доступна на ПК.

Разработка Pine Harbor началась в январе текущего года. В апреле разработчики выпустили первый официальный тизер с геймплеем шутера.

Анастасия Донскова

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