На Кубани проводят проверку из-за выпавшего из окна школы семиклассника

На Кубани начали доследственную проверку по факту травмирования семиклассника, выпавшего из окна третьего этажа школы в станице Новомышастовской. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

«По ее окончании будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении.

Информация об инциденте распространилась в соцсетях. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, накануне происшествия 13-летний школьник поругался с бабушкой, и та отобрала у него телефон. Утром следующего дня подросток якобы выпрыгнул из окна класса, который проветривали перед уроками. По предварительной информации, у ребенка обнаружили переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Анастасия Донскова

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