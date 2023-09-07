Краснодарский хлебозавод «Каравай Кубани» приобрел ООО «Пашковский хлеб»

Как стало известно «Ъ-Кубань», бывшая компания депутата ЗСК Владимира Харламова — ООО «Пашковский хлеб» — стала «дочкой» ООО «Торговый дом "Каравай Кубани"». Сделка по приобретению 100% долей «Пашковского хлеба» состоялась в середине августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным из системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пашковский хлеб» было зарегистрировано в 2004 году в Краснодаре. Компания специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Предпоследний владелец — Александр Похилько. В 2019 году в числе соучредителей был Владимир Харламов, ранее компания «Пашковский хлеб» входила в структуру ООО «Пашковский хлебозавод». В 2022 году выручка общества составила 5,7 млн руб., чистый убыток — 3,4 млн руб.

С 2018 года ООО «Пашковский хлеб» арендовало торговые киоски у Пашковского хлебозавода. В марте 2022 года производитель хлебобулочных изделий был признан банкротом, в связи с чем предприятие направило в адрес арендатора извещение о расторжении вышеуказанных договоров.

ООО «Торговый дом "Каравай Кубани"» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Руководит обществом Ирина Цимбал. Бенефициаром указан Александр Никитин. Общество специализируется на оптовой торговле хлебобулочными изделиями. По итогам 2022 года выручка ООО «Торговый дом "Каравай Кубани"» составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 471,6 млн руб.

Как указано на сайте компании, ежедневно торговый дом «Каравай Кубани» поставляет около 100 тонн хлебобулочной продукции в ассортименте около ста наименований. Продукцию под торговой маркой «Каравай Кубани» выпускает АО «Краснодарский хлебозавод №6» и филиал АО «Краснодарский хлебозавод №6» (ранее ОАО «Хлебозавод №3»).

Наталья Решетняк

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