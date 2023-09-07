В Сочи 9% сделок с недвижимостью приходятся на пенсионеров

В Сочи 9% сделок с недвижимостью совершают пенсионеры. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

За год число сделок гражданами, вышедшими на пенсию, в Сочи выросло на 4%, в Новороссийске — на 2%.

«По способу покупки квартиры в среднем половина сделок, совершенных людьми старшего поколения в Краснодарском крае, осуществляется за наличные, а другая половина — с использованием ипотечного кредитования»,— говорится в сообщении.

По данным ассоциации, стимулом к приобретению жилья на побережье для покупателей преклонного возраста служат мягкий климат, морской воздух, комфортные условия воздуха, инфраструктура города, безопасность и живописная местность.

Анастасия Донскова

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