«Sputnik Армения» сообщил о задержании журналиста Геворкяна и блогера Бадаляна

Пророссийский блогер Мика Бадалян и обозреватель радио «Sputnik Армения» Ашот Геворкян задержаны сотрудниками армянских правоохранительных органов в городе Горис, сейчас они находятся в Следственном комитете, сообщает радиостанция. Причина задержания пока не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микаэл Бадалян (в центре) во время задержания на митинге в Ереване в июле 2022 года

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Микаэл Бадалян (в центре) во время задержания на митинге в Ереване в июле 2022 года

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Как сообщил «Sputnik Армения», господин Геворкян находился в области Сюник (в ней расположен Горис) для подготовки своего проекта «Мы» о жизни в приграничных с Азербайджаном районах.

Ранее сегодня, 7 сентября, глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в Telegram со ссылкой на «добрых друзей в Ереване», что господина Бадаляна похитили неизвестные люди в масках около 21:00 6 сентября.

Господин Примаков заявил, что за сутки до похищения блогер выступил в программе главы Россотрудничества «Починяем примус» на радио Sputnik. По словам господина Примакова, в эфире Мика Бадалян «жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику».

Публикацию господина Примакова в Telegram прокомментировала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая допустила, что произошедшее может быть провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. «Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран»,— считает она.

С мая по июль Мика Бадалян находился под арестом по обвинению в распространении ложной информации о готовящихся в Ереване и за его пределами терактах. Он был освобожден под залог.

Эрдни Кагалтынов