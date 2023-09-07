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Химиков призвали к правосудию

Уголовное дело о хищении активов решальщика Дениса Шапиро становится все скандальнее

Как стало известно «Ъ», до суда дошло уголовное дело о предполагаемом хищении активов холдинга B&B, а также товарных знаков на его продукцию — различную бытовую химию. Потерпевшим по делу выступает известный решальщик и адвокат Денис Шапиро, ему был причинен многомиллиардный ущерб. Фигуранты, которых ранее освободили из СИЗО, на заседание не приехали, возможно рассчитывая, что затянувшееся судебное следствие закончится прекращением их уголовного преследования в связи с истечением срока давности, хотя и по нереабилитирующим основаниям.

Денис Шапиро

Денис Шапиро

Фото: из личного архива Дионисия Золотова

Денис Шапиро

Фото: из личного архива Дионисия Золотова

Судья Дорогомиловского райсуда Москвы Евгения Горохова начала слушать уголовное дело в отношении совладельцев холдинга B&B Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также бывшего гендиректора предприятия Александра Савоськина. Следственным комитетом России (СКР) они обвиняются в особо крупном хищении у ООО «Бест клин» исключительных прав на товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и другие (ч. 4 ст. 159 УК РФ); незаконном использовании чужих товарных знаков группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 180 УК РФ); в таком же незаконном использовании промышленных образцов с крупным ущербом (ч. 2 ст. 147 УК РФ); злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями для ООО (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ), а также в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Потерпевшим от действий фигурантов следствие признало известного решальщика Дениса Шапиро, работающего сейчас в том числе и в зоне СВО адвокатом. По версии СКР, действиями обвиняемых был причинен ущерб на сумму порядка 4 млрд руб.

Следствие по данному делу, как сообщал «Ъ», длилось довольно долго. В результате прокуратура, в которую неоднократно жаловались совладельцы холдинга, обвинявшие СКР в необъективности, полностью поддержала комитет.

Обвинение было поддержано и в Дорогомиловском райсуде, в который надзор направил дело для рассмотрения по существу. Однако судья Галина Таланина, обнаружив недостатки в обвинительном заключении, вернула дело прокуратуру. «Мы с ее выводами не согласились, подав апелляционную жалобу в Мосгорсуд, который постановил: рассмотреть обвинение заново в том же суде, но в ином составе»,— сообщил «Ъ» адвокат Роман Кандауров, представляющий интересы потерпевшего Дениса Шапиро.

На предварительное слушание, которое назначила новая судья Горохова, приехали Денис Шапиро и его адвокаты, однако подсудимые и их защитники не появились. Как выяснилось в процессе, от одного из защитников Александра Балаховского поступило ходатайство об отложении судебного заседания, а также просьба назначить слушания на октябрь в связи с большой загруженностью адвоката. Судья Горохова была возмущена действиями защиты, явно затягивающей время разбирательства, и назначила заседание на 18 сентября.

Примечательно, что из шести не явившихся в суд защитников троих подсудимых ходатайство об отложении заявил только один адвокат, и то за день до проведения слушания.

Потерпевшая сторона, считающая, что таким образом было проявлено неуважение как к ней, так и правосудию, готовит обращение к адвокатской палате с просьбой о привлечении защиты подсудимых к дисциплинарной ответственности.

Как Денис Шапиро лишился доли в бизнесе во время отсидки

«В Израиле скрывается дочь Александра Балаховского и супруга Якова Босинзона — Татьяна Босинзон, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство,— сообщил господин Кандауров.— Она является генеральным директором компании BellaBen-Balur (Будапешт), на которую подсудимые переоформили похищенную у ООО “Бест клин” интеллектуальную собственность».

По данным СКР, в Израиле также находится объявленная в международный розыск Олеся Каплистая, которой заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия для общества. В ту же страну могут скрыться и подсудимые, опасаются как участники расследования, так и потерпевшая сторона. Оперативно получить комментарии у обвиняемых «Ъ» не удалось. Известно, что с начала расследования их позиция об отсутствии события преступления в этом деле не поменялась.

Николай Сергеев

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