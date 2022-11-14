Юрист натерпелся от химиков

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу о хищениях на сумму 3,5 млрд руб., потерпевшим по которому проходит юрист и известный решальщик Денис Шапиро (он же Дионисий Золотов). Перед судом предстанет целая бригада участников бизнеса, связанного с производством и продажей бытовой химии, еще несколько человек объявлены в розыск. Сами фигуранты утверждали, что стали жертвами рейдерского захвата, но следствие, как и надзор вслед за ним, в это не поверили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как считает следствие, Денис Шапиро (Дионисий Золотов) по вине бывших партнеров по бизнесу потерял огромные средства

Фото: из личного архива Дионисия Золотова Как считает следствие, Денис Шапиро (Дионисий Золотов) по вине бывших партнеров по бизнесу потерял огромные средства

Фото: из личного архива Дионисия Золотова

По решению столичной прокуратуры перед Дорогомиловским райсудом столицы предстанут совладельцы холдинга B&B по производству и оптовой продаже бытовой химии Александр Балаховский и Яков Босинзон, а также бывший гендиректор компании Александр Савоськин.

Главным следственным управлением СКР по Москве они обвиняются в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном использовании товарных знаков и промышленных образцов (ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 180 УК РФ), злоупотреблении полномочиями руководителем коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ), и легализации доходов, добытых преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, которое вначале проводилось в окружном подразделении СКР, а после многочисленных жалоб фигурантов для объективности было передано в следственный главк, Денис Шапиро являлся владельцем 30% в уставном капитале ООО «Бест Клин», которому принадлежали товарные знаки «Уникум», Easywork, Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех и т. д.— под ними выпускается бытовая химия. Юрист был избран гендиректором ООО, которое вошло в холдинг В&В. Однако после того, как господин Шапиро оказался в заключении по обвинению в мошенничестве, фигуранты, установило ГСУ СКР, переписали на подконтрольную им компанию BellaBen-Balur в Будапеште товарные знаки и промышленные образцы, нанеся их совладельцу ущерб в размере более 1 млрд руб. Еще 2,5 млрд руб., по данным следствия, потеряло ООО «Бест Клин», обанкроченное в 2017 году через арбитраж.

Интересно, что до надзора дело дошло не сразу. Знакомясь с 40 томами расследования, адвокат потерпевшего Шапиро Роман Кандауров обнаружил, что Татьяна Босинзон — дочь Александра Балаховского и супруга Якова Босинзона указана в материалах как лицо, не осведомленное о преступных планах обвиняемых. Между тем, по версии потерпевшей стороны, она принимала самое активное участие в деле. После обращения адвоката к руководству ведомства следователь был заменен, а ошибка исправлена новым следователем. В конце октября постановлением следователя по особо важным делам ГСУ СКР из уголовного дела выделены в отдельное производство материалы по факту неправомерных действий Татьяны Босинзон.

«Госпожа Босинзон является руководителем компании BellaBen-Balur, на которую была переоформлена вся похищенная у ООО "Бест Клин" интеллектуальная собственность. В случае, если причастность Татьяны Босинзон к инкриминируемым деяниям подтвердится, она будет привлечена в качестве обвиняемой за легализацию (отмывание), незаконное использование чужих товарных знаков и промышленных образцов группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»,— отметил господин Кандауров.

В розыск уже объявлена Олеся Каплистая, занявшая место гендиректора ООО вместо господина Шапиро, заочно обвиняемая в злоупотреблении полномочиями.

Наконец, из законченного дела были выделены материалы по признакам присвоения и растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как пояснил Роман Кандауров, в них речь идет о хищении оборудования завода, на котором и сейчас производится бытовая химия. Оно, включая производственные линии, миксеры, погрузчики и прочее, было переоформлено задним числом по фиктивным договорам от ООО «Бест Клин» вначале на ООО «Производственная компания БК», а затем на почти созвучное ООО «Производственная компания БК B&B», оставшись при этом на том же месте, на заводе в городе Видное Московской области.

«К совершению преступления помимо уже привлеченных фигурантов уголовного дела может быть причастен Александр Шелепов — генеральный директор и контролирующий участник производственной компании, на которую злоумышленники вывели активы»,— отметил представитель потерпевшего.

В свою очередь представители фигурантов уголовного дела, уверенные в их непричастности к преступлению, рассчитывают это доказать если не на следствии и в прокуратуре, которые, по их версии, были необъективны, то хотя бы в суде.

Николай Сергеев