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Коммерсантъ FM
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Юрист натерпелся от химиков

Дело о махинациях в отношении известного решальщика направлено прокуратурой в суд

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу о хищениях на сумму 3,5 млрд руб., потерпевшим по которому проходит юрист и известный решальщик Денис Шапиро (он же Дионисий Золотов). Перед судом предстанет целая бригада участников бизнеса, связанного с производством и продажей бытовой химии, еще несколько человек объявлены в розыск. Сами фигуранты утверждали, что стали жертвами рейдерского захвата, но следствие, как и надзор вслед за ним, в это не поверили.

Как считает следствие, Денис Шапиро (Дионисий Золотов) по вине бывших партнеров по бизнесу потерял огромные средства

Как считает следствие, Денис Шапиро (Дионисий Золотов) по вине бывших партнеров по бизнесу потерял огромные средства

Фото: из личного архива Дионисия Золотова

Как считает следствие, Денис Шапиро (Дионисий Золотов) по вине бывших партнеров по бизнесу потерял огромные средства

Фото: из личного архива Дионисия Золотова

По решению столичной прокуратуры перед Дорогомиловским райсудом столицы предстанут совладельцы холдинга B&B по производству и оптовой продаже бытовой химии Александр Балаховский и Яков Босинзон, а также бывший гендиректор компании Александр Савоськин.

Главным следственным управлением СКР по Москве они обвиняются в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном использовании товарных знаков и промышленных образцов (ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 180 УК РФ), злоупотреблении полномочиями руководителем коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ), и легализации доходов, добытых преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, которое вначале проводилось в окружном подразделении СКР, а после многочисленных жалоб фигурантов для объективности было передано в следственный главк, Денис Шапиро являлся владельцем 30% в уставном капитале ООО «Бест Клин», которому принадлежали товарные знаки «Уникум», Easywork, Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех и т. д.— под ними выпускается бытовая химия. Юрист был избран гендиректором ООО, которое вошло в холдинг В&В. Однако после того, как господин Шапиро оказался в заключении по обвинению в мошенничестве, фигуранты, установило ГСУ СКР, переписали на подконтрольную им компанию BellaBen-Balur в Будапеште товарные знаки и промышленные образцы, нанеся их совладельцу ущерб в размере более 1 млрд руб. Еще 2,5 млрд руб., по данным следствия, потеряло ООО «Бест Клин», обанкроченное в 2017 году через арбитраж.

Интересно, что до надзора дело дошло не сразу. Знакомясь с 40 томами расследования, адвокат потерпевшего Шапиро Роман Кандауров обнаружил, что Татьяна Босинзон — дочь Александра Балаховского и супруга Якова Босинзона указана в материалах как лицо, не осведомленное о преступных планах обвиняемых. Между тем, по версии потерпевшей стороны, она принимала самое активное участие в деле. После обращения адвоката к руководству ведомства следователь был заменен, а ошибка исправлена новым следователем. В конце октября постановлением следователя по особо важным делам ГСУ СКР из уголовного дела выделены в отдельное производство материалы по факту неправомерных действий Татьяны Босинзон.

«Госпожа Босинзон является руководителем компании BellaBen-Balur, на которую была переоформлена вся похищенная у ООО "Бест Клин" интеллектуальная собственность. В случае, если причастность Татьяны Босинзон к инкриминируемым деяниям подтвердится, она будет привлечена в качестве обвиняемой за легализацию (отмывание), незаконное использование чужих товарных знаков и промышленных образцов группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»,— отметил господин Кандауров.

В розыск уже объявлена Олеся Каплистая, занявшая место гендиректора ООО вместо господина Шапиро, заочно обвиняемая в злоупотреблении полномочиями.

Наконец, из законченного дела были выделены материалы по признакам присвоения и растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как пояснил Роман Кандауров, в них речь идет о хищении оборудования завода, на котором и сейчас производится бытовая химия. Оно, включая производственные линии, миксеры, погрузчики и прочее, было переоформлено задним числом по фиктивным договорам от ООО «Бест Клин» вначале на ООО «Производственная компания БК», а затем на почти созвучное ООО «Производственная компания БК B&B», оставшись при этом на том же месте, на заводе в городе Видное Московской области.

«К совершению преступления помимо уже привлеченных фигурантов уголовного дела может быть причастен Александр Шелепов — генеральный директор и контролирующий участник производственной компании, на которую злоумышленники вывели активы»,— отметил представитель потерпевшего.

В свою очередь представители фигурантов уголовного дела, уверенные в их непричастности к преступлению, рассчитывают это доказать если не на следствии и в прокуратуре, которые, по их версии, были необъективны, то хотя бы в суде.

Николай Сергеев

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