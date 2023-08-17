СвЖД на месяц запустила по пятницам дополнительные «Орланы» до парка «Оленьи ручьи»

Свердловская железная дорога (СвЖД) с августа по сентябрь запустит дополнительные пригородные поезда «Орлан» из Екатеринбурга до станции Михайловский завод. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Поезда №7011/7012 курсируют с промежуточной остановкой в Бажуково — на ближайшем пункте к природному парку «Оленьи ручьи». По данным СвЖД, дополнительные рейсы вводятся в период с 25 августа по 29 сентября (кроме 1 сентября).

Отправление «Орланов» с вокзала Екатеринбурга запланировано по пятницам на 08:13, а прибытие к «Оленьим ручьям» — в 10:50. Отправиться в Екатеринбург из Бажуково можно будет в 17:26, прибыв в столицу Урала в 20:11.

Ранее СвЖД сообщила, что «Орлан» до парка «Оленьи ручьи» будет курсировать до 22 октября по выходным и праздничным дням. Напомним, до 14 октября курсирует субботний рейс электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский. Поезд №7082 отправляется из Екатеринбурга в 9:41, а прибывает в Каменск-Уральский — в 11:14. Обратный рейс в этот день осуществляется на «Ласточке» №7085 — отправление в 15:47.

Полина Хабарова

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