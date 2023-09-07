Мэрия Челябинска вновь проиграла суд о пикетах за возврат прямых выборов главы

Седьмой кассационный суд оставил без изменения решение Челябинского областного суда о незаконности отказа администрации регионального центра в согласовании серии пикетов за возвращение прямых выборов глав. Заседание кассационной инстанции состоялось 7 сентября, сообщает истец, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков в своем telegram-канале.

Мэрия Челябинска пыталась обжаловать решение областного суда от 26 августа. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», апелляционная инстанция признала незаконными действия сотрудников администрации, отказавшихся рассмотреть уведомление о проведении серии пикетов в городе. Мэрии не понравилось слово «пикет» вместо прописанного в законе «пикетирования». Апелляционная инстанция посчитала, что использование синонима не достаточное основание для отказа.

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