В Челябинске суд признал незаконным отказ в пикетах за прямые выборы глав

Челябинский областной суд признал незаконными действия администрации регионального центра, отказавшейся согласовать проведение серии пикетов за возврат прямых выборов мэров. Решение принято 26 августа, сообщает организатор публичного мероприятия, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков в своем telegram-канале.

Апелляционная инстанция отменила решение Советского районного суда Челябинска от 24 августа, которым действия мэрии были признаны законными. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», организаторы 21 августа направили в администрацию уведомление о проведении пикетов 25 августа и 4 сентября. Однако мэрия отказалась согласовать мероприятия на том основании, что их форма – «пикет с быстровозводимыми сборно-разборными конструкциями» не соответствует федеральному законодательству. По мнению сотрудников администрации, в уведомлении надо было написать «пикетирование».

В опубликованном Ярославом Щербаковым решении Челябинского областного суда говорится, что «указание формы публичного мероприятия „пикет“ вместо «„пикетирования“ поводом для оставления без рассмотрения уведомления быть не может». Облсуд возложил на администрацию обязанность рассмотреть заявление организаторов.

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