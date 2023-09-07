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Коммерсантъ FM
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Fix Price планирует начать работать в ОАЭ в 2024 году

Ретейлер Fix Price намерен выйти на рынок Объединенных Арабских Эмиратов в 2024 году, сообщил гендиректор Дмитрий Кирсанов. С начала года компания начала работать в Армении и Монголии и теперь представлена в девяти странах.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сейчас мы также работаем над запуском нашей сети в Объединенных Арабских Эмиратах и надеемся, что первые магазины Fix Price в этом регионе откроют свои двери для покупателей уже в следующем году»,— говорится в заявлении господина Кирсанова в отчете компании за первое полугодие (.pdf).

Во втором квартале 2023 года сеть Fix Price открыла первые магазины в Армении по программе франчайзинга. «Мы видим значительный потенциал для расширения нашего бренда на этом перспективном рынке»,— отметил гендиректор. Ранее в этом году ритейлер вышел на рынок Монголии, открыв два магазина в Улан-Баторе.

Выручка Fix Price в первом полугодии выросла на 3% год к году и составила 135,7 млрд руб. Во втором квартале показатель увеличился на 0,9%. Чистая прибыль увеличилась на 286%, до 19,6 млрд руб. Акции компании на Мосбирже на фоне раскрытия отчетности снизились на 1%, до 434,5 руб.

О работе российского бизнеса в ОАЭ — в материале «Ъ» «Эх, Дубаюшка, ухнем».

Леонид Уварчев

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