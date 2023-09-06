За год в Петербурге количество ДТП с самокатами увеличилось на 26%

В Санкт-Петербурге количество аварий с участием гироскутеров, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом, сообщает 78.ru со ссылкой на данные ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За семь месяцев текущего года правоохранители зарегистрировали 91 ДТП с участием СИМ, в которых погиб один человек и пострадало 12 детей.

В прошлом году было зарегистрировано 72 ДТП с участием СИМ, ранение различной степени тяжести получили 76 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские депутаты предложат страховать электросамокатчиков.

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