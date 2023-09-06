Главные новости за 6 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре задержали женщину, которая утопила свою двухлетнюю дочь в ванне с водой.

Два человека погибли в результате массовой автоаварии в районе села Дефановка в Туапсинском районе.

В Ростовской области задержали мужчину, передававшего ВСУ сведения о военном объекте в Краснодарском крае.

В Советский районный суд Краснодара направили уголовное дело на жителя, распылившего перцовый баллончик в глаза водителю трамвая.

В Геленджике в аквапарке турист из-за нарушения техники безопасности вылетел с горки. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом легких.

Верховный суд отказал жителю Краснодара вернуть трехкратную стоимость iPhone из-за того, что устройство оказалось неисправным.

По данным на начало сентября самыми дефицитными специалистами в Краснодарском крае оказались агенты по недвижимости.

В селе Дивноморское 53-летний житель Мурманской области открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате двоих мужчин госпитализировали в городскую больницу.

В Краснодаре гражданин Швеции стал фигурантом уголовного дела о подделке брачного договора. Он пытался доказать, что бывшая жена отказывалась от всего имущества в его пользу в случае развода.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram