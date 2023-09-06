Главные новости за 6 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре задержали женщину, которая утопила свою двухлетнюю дочь в ванне с водой.
Два человека погибли в результате массовой автоаварии в районе села Дефановка в Туапсинском районе.
В Ростовской области задержали мужчину, передававшего ВСУ сведения о военном объекте в Краснодарском крае.
В Советский районный суд Краснодара направили уголовное дело на жителя, распылившего перцовый баллончик в глаза водителю трамвая.
В Геленджике в аквапарке турист из-за нарушения техники безопасности вылетел с горки. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом легких.
Верховный суд отказал жителю Краснодара вернуть трехкратную стоимость iPhone из-за того, что устройство оказалось неисправным.
По данным на начало сентября самыми дефицитными специалистами в Краснодарском крае оказались агенты по недвижимости.
В селе Дивноморское 53-летний житель Мурманской области открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате двоих мужчин госпитализировали в городскую больницу.
В Краснодаре гражданин Швеции стал фигурантом уголовного дела о подделке брачного договора. Он пытался доказать, что бывшая жена отказывалась от всего имущества в его пользу в случае развода.
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