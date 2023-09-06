Жителю Краснодара отказали во взыскании двукратной цены за неисправный iPhone

Верховный суд РФ отказал во взыскании с продавца компенсации жителю Краснодара за неисправный iPhone в размере трехкратной стоимости устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мужчина приобрел телефон ранее в одном из магазинов торговой сети «Связной» за 85 тыс. руб. Впоследствии выяснилось, что устройство неисправно. Данный факт покупатель установил с помощью экспертизы и обратился в суд с требованием возмещения ущерба и взыскания с продавца 1 млн руб. в качестве неустойки и 40 тыс. руб. морального вреда. Рассмотрев материалы обращения, суд уменьшил сумму требований до 200% от первоначальной цены телефона. Однако это решение было оспорено ответчиком в апелляционном порядке.

Однако это решение не устроило представителей торговой сети и в дальнейшем сумма компенсации была снижена до эквивалентной стоимости товара и 1 тыс. руб. в качестве компенсации расходов на судебные иски.

Верховный суд счел оценку решения суда покупателем недостаточным основанием для пересмотра судебных постановлений, а также признал незаконными требования выплаты неустоек в двукратном размере от первоначальной стоимости товара. Решение ВС РФ является окончательным в деле.

Анастасия Донскова

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