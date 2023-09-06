Под Геленджиком приезжий устроил стрельбу

В селе Дивноморское в районе долины реки Жане приезжий устроил стрельбу. Как сообщает пресс-служба ОМВД по Геленджику, его задержали полицейские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД по Геленджику Фото: пресс-служба ОМВД по Геленджику

53-летний житель Мурманской области открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате двоих мужчин госпитализировали в городскую больницу Геленджика. Там им оказали необходимую медицинскую помощь.

Теперь устанавливается степень тяжести причиненного их здоровью вреда. По факту происшествия в ОМВД России по Геленджику в отношении мужчины организовали процессуальную проверку. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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