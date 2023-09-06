Краснодарца будут судить за распыление перцового баллончика в глаза водителю трамвая

В Советский районный суд Краснодара направили уголовное дело на жителя, распылившего перцовый баллончик в глаза водителю трамвая. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

21 июля 2023 года 33-летний мужчина пил в трамвае алкоголь. Кондуктор попросил прекратить нарушать порядок и покинуть салон. В ответ на замечание на остановке «Ул. Тюляева» мужчина распылил содержимое перцового баллончика в кабину водителя трамвая, из-за чего тот получил химический ожог конъюнктивы первой степени обоих глаз. Водитель не смог дальше работать, его госпитализировали. Нарушитель общественного порядка сбежал.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и применением предметов, используемых в качестве оружия). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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