Два человека погибли в массовой аварии в Дефановке

Два человека погибли в результате массовой автоаварии в районе села Дефановка в Туапсинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

По данным ведомства, утром 6 сентября в районе 1428-го км автотрассы М-4 «Дон»37-летний мужчина, управлявший иномаркой Kia Cerato, выехал на встречную полосу движения, из-за чего произошло столкновение с микроавтобусом Citron и грузовиком Renault. От удара микроавтобус отбросило на автомобиль «МАЗ» с прицепом. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка (1953 года рождения) легкового авто. Еще одна пассажирка Kia 1950 года рождения получила различные травмы. Женщину доставили в больницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Анастасия Донскова

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