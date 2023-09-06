ФСБ задержала шпиона, передавшего Украине сведения о военном объекте на Кубани

В Ростовской области задержали мужчину, передававшего ВСУ сведения о военном объекте в краснодарском крае, задержали в Ростовской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

По предварительной информации, злоумышленник вел переписку с украинским абонентом. При общении мужчина демонстрировал антироссийское настроение и поддержку украинских военных.

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских вооруженных сил и техники»,— цитирует издание сообщение ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). При обыске у подозреваемого изъяли средства связи. В случае доказательства вины задержанного в совершении преступления, ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Анастасия Донскова

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