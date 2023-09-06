В Краснодаре задержали мать, утопившую свою двухлетнюю дочь

В Краснодаре задержали женщину, которая утопила свою двухлетнюю дочь в ванне с водой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Женщина сама сообщила о произошедшем в экстренные службы. По данным ведомства, мать и ребенок проживали в съемной квартире на улице Тепличной. Находясь дома одна с ребенком, женщина поместила девочку с головой в ванну с водой и удерживала в таком состоянии, пока ребенок не перестал подавать признаки жизни.

Женщину доставили к следователю. В ее отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В рамках следствия будут изучены условия жизни семьи. Характер преступления стал основанием для назначения психолого-психиатрической экспертизы.

Анастасия Донскова

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