В Геленджике турист вылетел с горки в аквапарке и получил ушиб легких и сотрясение

В Геленджике в аквапарке турист нарушил технику безопасности и вылетел с горки. Как сообщает руководитель пресс-службы мэрии Янина Скорикова, его госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом легких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Была проведена компьютерная томография всего организма и полное обследование. Хоть и не здоров, но жив, врачи городской больницы делают все возможное, чтобы в прямом смысле слова поставить этого пациента на ноги»,— отметила Янина Скорикова в Telegram.

Она подчеркнула, что из всех обратившихся за лето в городскую больницу Геленджика 70% — туристы. Большинство из них получили травмы из-за ослабленного внимания и контроля за собственным поведением на отдыхе.

Татьяна Ручкина

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