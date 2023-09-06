В Краснодаре гражданина Швеции подозревают в подделке брачного договора

В Краснодаре гражданин Швеции стал фигурантом уголовного дела о подделке брачного договора. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По данным ведомства, в период с 2021 по 2022 год мужчина был ответчиком в рамках судебного разбирательства о признании недействительным брачного договора с бывшей супругой. В ходе одного из заседаний он представил поддельный документ, согласно которому бывшая жена отказывалась от всего имущества в пользу бывшего супруга в случае развода.

На самом деле такой договор никогда не заключался. Подпись женщины на спорном документе имеет признаки подделки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Расследование обстоятельств преступления продолжается.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram