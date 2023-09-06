На Кубани самыми дефицитными специалистами стали агенты по недвижимости

На начало сентября самыми дефицитными специалистами в регионе стали агенты по недвижимости. Как говорится в исследовании hh.ru, на одну вакансию в этой специальности приходится 0,7 резюме.

В число самых дефицитных работников на Кубани также входят уборщики и дворники (0,9 резюме на вакансию), токари, фрезеровщики, шлифовщики, а также врачи (одно резюме). Мало специалистов отзываются среди поваров, пекарей, кондитеров, операторов call-центров, продавцов и торговых представителей, автослесарей/автомехаников и слесарей/сантехников, автомойщиков.

По итогам августа в Краснодарском крае на одну вакансию приходится лишь 3,1 резюме. Это чуть меньше, чем месяц назад, когда на рынок труда вышли выпускники учебных заведений.

«Но ситуация кадрового голода настолько серьезная, что как-то значительно изменить расстановку сил выпускники не смогли и индекс конкуренции снова стал падать. Показатель меньше четырех резюме на вакансию свидетельствует о серьезном дефиците кадров»,— отметили в hh.ru.

Татьяна Ручкина

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