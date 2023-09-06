Правительство Турции ухудшило свой прогноз по росту ВВП и инфляции

Власти Турции пересмотрели прогнозы по экономическому росту страны, сообщает Bloomberg. По оценке вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, ВВП в 2023 году вырастет на 4%, а не на 5%, как власти рассчитывали ранее. В 2024 году рост ожидается на уровне 4%, а не 5,5%.

В августе уровень инфляции в годовом исчислении вырос быстрее, чем ожидалось, до 58,9%. В силу этого правительство ожидает инфляцию по итогам года на уровне 65% вместо 25%, как прогнозировалось ранее. При этом Центральный банк Турции рассчитывает, что инфляция замедлится до 33% в следующем году и до 15% в 2025-м.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что для замедления инфляции необходима «жесткая денежно-кредитная политика». 24 августа ЦБ Турции поднял ключевую ставку сразу на 750 базисных пунктов — с 17,5% до 25%.

Bloomberg отмечает, что господин Эрдоган неоднократно прибегал к денежно-кредитному стимулированию перед выборами в стране. В 2024 году в Турции пройдут выборы властей регионального и городского уровней. Особенно важными, отмечает агентство, для действующего президента будут выборы мэра Стамбула — в 2019 году главой крупнейшего в стране города стал оппозиционный политик Экрем Имамоглу.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Турецкая ставка устремилась к новым вершинам».

Петр Бузлаев