Памятную доску в честь Ленинградского рок-клуба откроют в октябре

Мемориальная табличка в память о Ленинградском рок-клубе появится на стене дома 13 по улице Рубинштейна 2 октября, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по культуре.

В ведомстве уточнили, что установкой памятной таблички будет заниматься администрация Центрального района и товарищество «Свободная культура» при содействии комитета.

Изделие уже готово и направляется в Петербург. Его отливали в американской кузнице по рисунку художника, который выиграл специальный конкурс, но пожелал остаться неизвестным. В честь открытия доски планируется провести концерт, на котором могут выступить Женя Любич и группа «Пикник».

Ленинградский рок-клуб находился в доме 13 по улице Рубинштейна в 1980–1990-х годах. Его резидентами были более 150 музыкальных групп. В разные годы в зале на 200 мест давали концерты «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Зоопарк», «ДДТ» и другие.

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