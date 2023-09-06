Гендиректор сети АЗС в Красноярском крае заявил об отсутствии дефицита бензина

Генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарев сообщил о наличии нефтепродуктов на сети АЗС Красноярского края и Хакасии. «По состоянию на 5 сентября 2023 года запасов топлива на нефтебазах КНП достаточно, чтобы обеспечить потребности Красноярского края в нефтепродуктах и выполнять все обязательства по обеспечению жителей и предприятий. Дефицита нефтепродуктов на автозаправочных станциях АО «КНП» нет и не ожидается, все проблемы с обеспечением необходимым объемом нефтепродуктов решены. Все АЗС и нефтебазы АО «КНП» работают в штатном режиме», - заявил Борис Золотарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Несколько дней назад АО «Красноярскнефтепродукт» заявило о локальном нарушении ритмичности поставок нефтепродуктов по железной дороге на все региональные нефтебазы в Красноярском крае и Хакасии: «Эти вопросы уже находятся на контроле региональных властей. Надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется».

В конце августа независимые АЗС Сибири сообщили о риске нехватки автомобильного бензина. В ряде субъектов запас топлива участники рынка оценили в 5–7 дней. В качестве причин, по которым произошли перебои с поставками они назвали проблемы транспортировки топлива по железной дороге, закрытие нефтеперерабатывающих заводов на ремонт и рост стоимости ГСМ на оптовом рынке.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова