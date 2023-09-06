ГИБДД пообещала не штрафовать за видеорегистраторы на стекле

Глава ГИБДД Михаил Черников во вторник выступил с разъяснениями по поводу вступившего в силу 1 сентября нового перечня неисправностей, при наличии которых эксплуатация транспортных средств запрещена (“Ъ” подробно рассказывал об этом документе 1 сентября). Перечень фигурирует в ст. 12.5 КоАП, там же предусмотрен штраф для нарушителей в размере 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После вступления в силу документа ряд СМИ сообщили, что отныне якобы введен запрет на установку видеорегистраторов на лобовом стекле транспортных средств. МВД выпустило дополнительные разъяснения, а господин Черников подтвердил: это неверная трактовка документа. На самом деле устанавливать на стекло любые «дополнительные предметы», закрывающие обзор, было запрещено и раньше. Этими предметами могут быть в том числе видеорегистраторы, планшеты и смартфоны, но не все, а лишь настолько крупные, что за ними не видно дороги.

При этом, если инспектор при проверке обнаружит достаточно крупный девайс на стекле, к ответственности водителя привлекать не будут, пообещал Михаил Черников. По его словам, сотрудник ГИБДД просто попросит снять со стекла мешающий обзору гаджет. «Привлечения здесь не должно быть,— подчеркнул глава ГИБДД.— Это абсурд и докапывание инспектора». Водители, которые столкнутся со штрафными санкциями в подобных ситуациях, могут обратиться в Госавтоинспекцию, сказал господин Черников.

Перечень неисправностей ввел запрет эксплуатации авто на летних покрышках в декабре—марте и на использование шипованной резины в июне—августе. За нарушение грозит штраф в размере 500 руб., но Михаил Черников пообещал, что инспекторы будут принимать решение, исходя из здравого смысла и особенностей региона: в Сочи, к примеру, в декабре может быть плюсовая температура, зимняя резина не нужна, и штрафовать за ее отсутствие не будут.

Иван Буранов