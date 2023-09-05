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Коммерсантъ FM
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СМИ: Энтони Блинкен завтра приедет в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Киев завтра, 6 сентября. Об этом сообщили дипломатические источники украинского издания «Зеркало недели». Цели визита неизвестны.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Энтони Блинкен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В последний раз Энтони Блинкен был на Украине в сентябре 2022 года.

5 августа Энтони Блинкен попросил Конгресс США незамедлительно одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении $24 млрд помощи Украине. Из этой суммы $13,1 млрд должны уйти на вооружения, $8,5 млрд — на экономическую, гуманитарную помощь Украине и пострадавшим от конфликта странам, $2,3 млрд — на программы помощи от других доноров.

Что происходит на 559-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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