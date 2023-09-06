Инвесторы пакуются

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GeoPost продает российский бизнес доставки посылок

Как стало известно “Ъ”, французская группа GeoPost ведет переговоры о продаже своей российской службы доставки DPD с «Деловыми линиями» и ПЭК. Среди преимуществ этой компании участники рынка называют налаженные логистические мощности для доставки как крупных, так и мелких грузов по всей РФ. Однако осложнить проведение сделки может возможное привлечение GeoPost к делу о банкротстве оператора постаматов PickPoint, одним из акционеров которой является французская компания, предупреждают юристы.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что GeoPost ведет переговоры о продаже принадлежащего ей бизнеса DPD в России с рядом крупных локальных логистических операторов, рассказали два источника “Ъ” на рынке. По их словам, среди интересантов на актив — ГК «Деловые линии» и ПЭК.

В «Деловых линиях» от комментариев отказались. В ПЭК на запрос “Ъ” не ответили. Также поступили в национальной почтовой службе Франции Group La Poste, которая контролирует GeoPost, и в DPD в России.

АО «ДПД Рус» является частью сети DPD Group, второй по величине службы доставки посылок в Европе, и принадлежит GeoPost. Доставка DPD работает в 35 тыс. населенных пунктов России и ЕАЭС, а также по 200 странам мира. Выручка «ДПД Рус» в 2022 году снизилась на 24,2%, до 14,88 млрд руб., чистая прибыль — на 91,4%, до 99 млн руб.

В мае 2022 года GeoPost сообщала, что начала обсуждать вариант передачи российского бизнеса DPD локальному партнеру. При этом российская компания заявила, что продолжает свою работу, а местный бизнес назвала финансово независимым. В отчете за 2022 год GeoPost сообщила, что обесценила активы своей российской «дочки» на €149 млн. «ДПД Рус» не единственный актив GeoPost в России. Компании также принадлежит доля 29,07% в банкротящемся операторе сети постаматов PickPoint, чей долг перед кредиторами превышает 2,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 августа).

Намерение GeoPost продать бизнес DPD в России никак не влияет на возможность привлечь эту компанию к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве PickPoint, говорит партнер Guskov & Associates Игорь Гуськов. Однако кредиторы могут помешать сделке по продаже бизнеса DPD, так как закон не запрещает им обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности еще на стадии наблюдения в PickPoint, говорит советник практики по банкротству АБ БВМП Дмитрий Палин. По его словам, в рамках такого спора могут быть приняты обеспечительные меры в виде запрета продажи активов GeoPost, включая долю в «DPD Россия».

Младший партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис сомневается, что через продажу бизнеса DPD в России компания хочет избежать ответственности по делу о банкротстве PickPoint. Управляющий и кредиторы смогут оспорить такую сделку, если посчитают, что она причинила им вред, отмечает адвокат. Тем не менее, по мнению господина Гуськова, сделка выглядит достаточно устойчивой, если она пройдет в ближайшее время, по рыночной цене и в пользу незаинтересованного лица.

DPD будет оставаться значимым игроком, поэтому ее бизнес в РФ может быть интересен любому крупному логистическому оператору, считает исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов. У компании есть развитая сеть магистральной логистики, доставки на последней миле, 5 тыс. пунктов выдачи, а также мощности для транспортировки грузов и доставки мелких отправлений, в том числе маркетплейсов, уточняет эксперт.

В целом ситуация на рынке для его участников складывается неплохо: спрос на грузоперевозки немного превышает объем предложения, цены растут, говорит гендиректор ГК «Маршал» Михаил Белоусов. При этом, уточняет он, маркетплейсы не могут целиком обеспечить доставку своих товаров, и большая их доля по-прежнему достается крупным игрокам, специализирующимся на доставке сборных грузов. По данным исследования Ассоциации электронных коммуникаций, объем рынка курьерской доставки последней мили в 2022 году вырос на 21% год к году, до 1,7 трлн руб.

Алина Савицкая

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