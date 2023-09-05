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Коммерсантъ FM
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Сбербанк переходит на китайский

Зачем компания регистрирует новый товарный знак

Сбербанк зарегистрирует товарный знак на китайском языке. Компания приняла такое решения для удобства клиентов из КНР, которые могут посетить офисы в приграничных территориях России, сообщает агентство «Прайм». Обновленный логотип с иероглифами появится в Забайкальском, Хабаровском и Приморских краях, в республике Алтай, а также в Амурской и Еврейской автономных областях. Какие перспективы у такого бизнес-решения российского банка? И последуют ли примеру другие компании? Выяснял Владислав Викторов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент в конце августа. Если ее одобрят, логотип компании станет выглядеть как фирменная иконка и слово «банк», написанное иероглифами.

Как рассказали “Ъ FM” специалисты по интеллектуальной собственности, срок обработки федеральной службой подобных запросов занимает до десяти месяцев. И, вполне вероятно, уже через полгода жители приграничных с Китаем территорий увидят обновленный товарный знак.

Причем он будет действителен не только в России, но и в КНР, пояснил управляющий партнер юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант:

«В каждой стране, несмотря на международный характер интеллектуальной собственности, существуют национальные патентные ведомства, и агентства, которые регистрируют товарные знаки.

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Так что, чтобы зарегистрировать товарный знак на китайском языке, необязательно проходить эту процедуру в КНР. Теоретически можно зарегистрировать любой бренд на любом языке. Вопрос в том, где будет ваша целевая аудитория, будет ли она понимать логотип.

В данной же ситуации главное в том, что банк выходит на международный рынок Китая».

Несмотря на активное сотрудничество двух стран, в КНР сейчас не так много российских компаний. И маркетинговый ход банка — перевод логотипа на китайский язык — может существенно повысить лояльность клиентов, заметил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич:

«Все-таки это не ребрендинг, а просто еще один товарный знак, рассчитанный на китайскую аудиторию. Клиентам из КНР будет понятнее написание иероглифами, тем самым Сбер проявляет лояльность.

Думаю, что необходимо налаживать трансакции между Россией и Китаем. Товарооборот с ним существенно увеличивается. Я думаю, что к концу года его объем уже составит не $200 млрд, а $250 млрд или может, $280 млрд».

Что мешает восстановлению экономики КНР

В условиях санкций Китай стал главным поставщиком высокотехнологичных товаров и продукции массового потребления в Россию, говорят эксперты. Обмен может быть взаимно выгодным — рынок Поднебесной открыт для иностранных компаний, а число потенциальных клиентов достигает почти 1,5 млрд человек.

Впрочем, для российского бизнеса все-таки могут возникнуть препятствия, считает заведующий сектором экономики и политики Китая Института им. Примакова Сергей Луконин:

«Пекин не присоединился к санкциям против Российской Федерации, однако в некоторых случаях он их соблюдает сам, по крайней мере, компании из КНР, особенно коммерческие, особенно те, у которых есть свои интересы на американском и на европейском рынках.

Кроме того, приграничная торговля тоже неплохо развивалась, другое дело, что основная масса сделок заключалась между китайскими регионами и европейской частью РФ. На Дальнем Востоке торговые потоки, конечно, значимые, но не настолько большие, как в Центральной России.

Поэтому, конечно же, Сберу будет куда развиваться, однако на его пути возникнут определенные проблемы».

С аналогичными вызовами могут столкнуться и другие российские компании. Например, как сообщили в сети ресторанов «Вкусно — и точка», компания собирается открыть заведение в китайском городе Хэйхэ, который расположен в 3 км от Благовещенска.

Видимо, предпринимателей из России перспектива расширения бизнеса в Китае привлекает настолько, что они готовы преодолеть любые экономические и политические границы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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