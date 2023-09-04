Главные новости за 4 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре задержали мужчину, пристававшего к двум несовершеннолетним девочкам в поселке Южном.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в акватории Черного моря четырех катеров с десантниками ВСУ, следовавшими по направлению в Крым.

Администрация Кубани сообщила, что еще более 100 казаков из Краснодарского края отправились в зону спецоперации.

На свиноводческом предприятии «Импульс» в Кущевском районе, где был выявлен очаг африканской чумы свиней, уничтожат 10,5 тыс. голов для предотвращения распространения заболевания.

Генерал-губернатор египетского города Александрия Мохамед Тахер Эльшериф подтвердил готовность подписать побратимские отношения с администрацией Краснодара.

Глава Крыма рассказал, что до конца года в республике планируют завершить строительство 170 объектов, стоимость которых превышает 92 млрд руб.

В 2023 году в Краснодарском крае на подготовку жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному сезону направили 6,5 млрд руб.

Крымские ведомства получили несколько сообщений о минировании республиканских школ. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, они все оказались фейковыми.

В районе Краснодара построят новую транспортную развязку на 19-м км автотрассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» за 5,3 млрд руб.

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