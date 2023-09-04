На Кубани на подготовку к отопительному сезону выделили 6,5 млрд рублей

В 2023 году в Краснодарском крае на подготовку жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному сезону направили 6,5 млрд руб. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поставил задачу завершить к 1 октября все работы, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Времени остается немного — к 1 октября все работы на объектах необходимо завершить, их готовность к зиме должна быть стопроцентная. Результат жители оценят, когда в каждый дом придет тепло, а нештатные ситуации, аварии, будут максимально предупреждены»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Из выделенных средств 2,5 млрд руб. направят на обновление котельных и теплосетей. По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, к работе уже готовы 84% теплосетей и более 80% котельных. Всего на Кубани их 2,8 тыс. Он уточнил, что сейчас ресурсоснабжающие организации комплектуют аварийные бригады и готовят оборудование для оперативного устранения любых сбоев в работе в сезон.

Татьяна Ручкина

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