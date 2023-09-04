Советник главы Крыма Крючков заявил о фейковых минированиях школ

Крымские ведомства получили несколько ложных сообщений о минировании республиканских школ. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

«Обычная тактика украинских ЦИПСО, мы проходили все это в прошлом учебном году»,— говорится в сообщении.

Господин Крючков отметил, что с каждым сообщением работают специальные службы, ситуация находится под контролем. Советник главы РК призвал граждан доверять официальным источникам информации.

Анастасия Донскова

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