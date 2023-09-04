Более сотни казаков Кубани дополнительно отправили в зону СВО

Еще более 100 казаков из Краснодарского края отправились в зону спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам замгубернатора, войскового атамана Александра Власова, в спецоперации участвуют более 6,3 тыс. казаков Кубанского войска. В добровольческих отрядах свыше 500 человек награждены госнаградами.

Александр Власов подчеркнул, что особое внимание уделяют обеспечению отрядов беспилотниками, антидроновыми ружьями и другими техническими средствами для получения преимущества в воздухе при выполнении боевых задач. Только за неделю в зону спецоперации направили более 25 коптеров, еще около 20 передадут в ближайшее время.

Татьяна Ручкина

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