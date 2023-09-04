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Военные уничтожили четыре катера с украинским десантом, направлявшимся в Крым

В акватории Черного моря самолеты морской авиации Черноморского флота (ЧФ) уничтожили четыре катера с десантниками ВСУ, следовавшими по направлению в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: пресс-служба компании Willard Marine

Фото: пресс-служба компании Willard Marine

По данным ведомства, военные катера Willard Sea Force производства США направлялись в сторону мыса Тарханкут. Они были обнаружены в северо-западной части Черного моря.

Военные катера Willard Sea Force в различных модификациях могут вмещать от 6 до 26 человек.

Анастасия Донскова

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