В Краснодаре задержали приезжего, пристававшего к детям

В Краснодаре задержали мужчину, пристававшего к двум несовершеннолетним девочкам в поселке Южном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространился видеоролик, на кадрах которого мужчина азиатской внешности разговаривал с двумя школьницами, прикрывая пакетом открытую ширинку. Когда очевидцы обратились к нему с вопросом о происходящем, мужчина сказал, что является отцом одной из девочек, однако дети заявили, что не знают его.

Анастасия Донскова

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