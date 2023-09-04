В египетской Александрии готовы заключить побратимские отношения с Краснодаром

На стратегической бизнес-миссии российских регионов в Египет генерал-губернатор Александрии Мохамед Тахер Эльшериф подтвердил готовность подписать побратимские отношения с администрацией Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития Краснодарского края, ставшего организатором миссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Губернатор Александрии пригласил в регион с официальным визитом главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева и мэра Краснодара Евгения Наумова.

Бизнес-миссия проходила с 23 по 30 августа в Каире и Александрии. На нее из семи регионов РФ съехались более 50 представителей федерального и регионального экспортно-импортного бизнеса, научно-образовательной сферы, депутатского корпуса, институтов развития, общественных организаций и учреждений культуры.

Всего на мероприятии были заключены предварительные экспортные контракты более чем на $1 млн. Фонд развития Краснодарского края заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с ведущей Ассоциацией экспортеров Египта Expolink. С Русским домом в Александрии заключен меморандум по вопросам продвижения гуманитарных проектов и инициатив.

Также Кубань намерена сотрудничать с одним из крупнейших холдингов Египта — ГК SADAT, который принадлежит семье экс-президента страны. Стороны обсудили возможность открытия Торгового дома российских регионов с перспективой экспорта российских товаров в страны Африки и Ближнего Востока.

Татьяна Ручкина

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