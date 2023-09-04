К концу года в Крыму планируют достроить 170 объектов на 92 млрд рублей

До конца года в Крыму планируют завершить строительство 170 объектов, стоимость которых превышает 92 млрд руб. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

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«Ключевыми направлениями также являются вопросы энерго- и водоснабжения. Сегодня Крым обеспечен водой в полном объеме, рисков для жителей нет. Особое внимание продолжаем уделять ремонту муниципальных дорог — на эти цели заложено порядка 10 млрд руб.»,— отметил Сергей Аксенов.

В пресс-службе правительства РФ отметили, что на совещании обсуждались два основных вопроса — выполнение программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в 2023 году и проект бюджета на три года вперед. Как отметил Марат Хуснуллин, все намеченные показатели госпрограммы социально-экономического развития регионов планируется выполнить.

В Севастополе в рамках госпрограммы реализуются рекордные 26 проектов, из которых восемь уже введены в эксплуатацию. Все проекты планируется завершить в этом году. Также в регионе намерены достроить более 200 дорог региональной сети.

«Несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом, у нас в целом программа выполняется по всем показателям. В этом году как никогда хорошее выполнение по дорожному строительству, кассовое исполнение несколько выше, чем в прошлом году»,— сообщил Марат Хуснуллин.

Татьяна Ручкина

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