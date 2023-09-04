В районе Краснодара построят новую развязку за 5 млрд рублей

В районе Краснодара построят новую транспортную развязку на 19-м км автотрассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» за 5,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Начало работ запланировано на 2023 год. Объект станет частью транспортного коридора на дальних подходах к Крымскому мосту.

«Существующее качество пересечения направлений трассы А-146 на 19-м километре (основной ход и Южный обход Краснодара в районе Чибийского канала) не позволяет должным образом обеспечить бесперебойное, скоростное и комфортное движение транспорта в условиях постоянно растущего трафика»,— говорится в сообщении.

В настоящее время существующая инфраструктура включает различные ответвления и пересечение с железнодорожными путями, из-за чего бесперебойное скоростное движение отягощается множеством маневров.

По информации, опубликованной на портале ЕИС в сфере закупок, контракт на выполнение строительных работ и реконструкции участков трассы А-146 заключен с ОАО «Хотьковский автомост». По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие зарегистрировано в 1993 году в Сергиевом Посаде Московской области. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей является основным видом деятельности предприятия. По данным за 2021 год, предприятие входило в структуру ООО «Звенигородская ДСК». По итогам 2022 года выручка предприятия составила 16,3 млрд руб., чистая прибыль — 309,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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