Бутики примеряют на айтишников

Торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде может быть перепрофилирован в технопарк высоких технологий. О разработке концепции технопарка на базе торговых площадей сообщила пермская сеть технопарков «Т.Парк». По ее оценкам, проект реконструкции ТЦ обойдется группе частных инвесторов в 200 млн руб. В управляющей торговым центром ООО «Директория» отрицают скорую реализацию этого проекта, отмечая, что речь идет всего лишь о предварительной проработке одного из нескольких потенциальных вариантов развития «Этажей», а инвестиции высокорисковые. Эксперты считают, что торговому центру с 20-летней историей необходим редевелопмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собственники рассматривают несколько вариантов развития ТЦ «Этажи»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Собственники рассматривают несколько вариантов развития ТЦ «Этажи»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Один из нижегородских торговых центров рассматривается в качестве объекта возможного редевелопмента с участием компании из Пермского края. Как рассказали «Ъ» представители сети технопарков «Т.Парк» (ее основателем является пермский бизнесмен Евгений Протопопов), в центре Нижнего Новгорода недалеко от кремля они планируют открыть IТ-технопарк. Он будет оборудован на базе торгового комплекса площадью около 20 тыс. кв. м. В ООО «Т.Парк» не стали раскрывать наименование конкретного ТЦ, однако под его описание подходят единичные объекты в центре Нижнего Новгорода, например торговый центр «Этажи». Кроме того, в соцсетях пермской компании был выложен отзыв с благодарностью гендиректору Евгению Протопову на бланке с логотипами торговых центров группы «Столица Нижний» (ее акционеры строили ТЦ).

В письме нижегородские партнеры похвалили пермского предпринимателя за профессионализм в рамках совместной работы над проектом «технопарка высоких технологий».

В нижегородском технопарке, по словам пермских партнеров, будут предусмотрены офисная часть, конференц-зал, переговорные комнаты, центр обработки данных, зоны спорта и отдыха. Специализацией станут технологические направления облачных данных, аддитивных технологий, искусственного интеллекта и прочего. К редевелопменту торгового комплекса в Нижнем Новгороде планируется приступить во втором полугодии 2024 года. «К этому моменту компанией "Т.Парк" будет разработана полная концепция проекта, вся строительная документация, собран предварительный список арендаторов-резидентов, сформирован бюджет проекта», — рассказал руководитель проекта со стороны «Т.Парк» Сергей Щеглов.

Создание технопарка в Нижнем Новгороде финансируется группой частных инвесторов, суммарный объем вложений составит чуть более 200 млн руб. Возврат этих инвестиций планируется завершить за три с половиной года.

В ООО «Директория» (управляет торговой недвижимостью акционеров «Столицы Нижний») не отрицают, что речь идет о торговом центре «Этажи». Однако пока никаких конкретных планов по редевелопменту этого ТЦ у его собственников нет. «Наше сотрудничество с различными компаниями — это стандартная операционная работа управляющей компании с целью оценки оптимального использования коммерческих площадей. Ежемесячно у "Директории" в активной фазе рассмотрения находится от трех до пяти различных инвестиционных проектов разного объема. Мы ведем переговоры с таким же количеством организаций», — пояснили стратегию в управляющей компании.

В «Директории» уточнили, что на рынке коммерческой недвижимости любые проекты с озвученным объемом инвестиций в 200 млн руб. сейчас являются высокорисковыми и могут рассматриваться исключительно в качестве рыночной оценки, а не реализации. «Поэтому никаких решений, связанных с крупными инвестициями, на сегодняшний день у компании нет. Как и весь профильный рынок торговых площадей на сегодняшний день мы проходим длительный путь восстановления. Все наши объекты работают в штатном режиме, и не планируется никакой смены их функционального назначения», — заключили в ООО «Директория».

ТЦ «Этажи» на улице Белинского был построен в 2003 году на месте столовой бывшего оборонного завода «Старт», ранее приватизированного предпринимателем Олегом Сорокиным. «Этажи» позиционировались как первый в Нижнем Новгороде центр европейского уровня. Однако его история уже не нова, по мнению гендиректора IDEM Екатерины Гресс, спустя 20 лет редевелопмент для ТЦ становится неизбежностью — технологии торговли и форматы магазинов стремительно меняются, как и поведение покупателей.

«Новая идея или новая концепция, с моей точки зрения, "Этажам" нужна. Этот объект находится в центре общественной и культурной жизни города. Рядом откроется новая станция метро и не использовать этот фактор — все равно что игнорировать прогресс. Думаю, что это может быть общественно-деловой центр. Идея технопарка тоже кажется разумной. С учетом различных мер поддержки IT-отрасли желание пермских предпринимателей открыть парк в центре города вполне понятно. Владельцы ТЦ будут изучать коммерческую часть вопроса: возврат инвестиций на вложенные средства для редевелопмента и арендный поток. Здесь стоит отметить некоторый дефицит офисной недвижимости класса "А" и серьезный кризис с парковками в Нижнем Новгороде», — отметила Екатерина Гресс, предположив, что ставка аренды всего здания будет составлять не менее 1 тыс. руб. за 1 кв. м с компенсацией всех коммунальных затрат.

В случае, если ТЦ «Этажи» все же решат реконструировать в технопарк, со зданием придется серьезно поработать, полагает она. Например, добавить для арендаторов естественное освещение и переоборудовать систему вентиляции и кондиционирования. А эскалатор между этажами, наоборот, может стать лишним.

Роман Кряжев, Евгения Ахмедова, Пермь