Технопарк дошел до Нижнего Новгорода

Основатели закрывшегося в начале года в краевом центре «Технопарка Пермь» во главе с бизнесменом Евгением Протопоповым готовятся открыть аналогичный проект в Нижнем Новгороде. Технопарк запус­тят в здании ТЦ площадью 20 тыс. кв. м в центральной час­ти города. При этом от планов по возобновлению проекта в Перми предприниматель не отказывается. Участники рынка недвижимости задаются вопросом, сможет ли «Т.Парк» найти в Нижнем Новгороде столько потенциальных арендаторов в сфере ИТ-технологий, чтобы заполнить технопарк.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «Т. Парк» Фото: телеграм-канал «Т. Парк»

Сеть технопарков «Т.Парк», основателем которой является пермский бизнесмен Евгений Протопопов, планирует запустить технопарк в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Т.Парк». Как рассказали «Ъ-Прикамье» в компании, технопарк предполагается разместить на базе существующего ТЦ в центральной части Нижнего Новгорода, недалеко от Нижегородского Кремля. Объект площадью 20 тыс. кв. м подверг­нется редевелопменту. Какой это будет конкретно ТЦ, в «Т.Парк» пока не сказали.

В нижегородском технопарке будут предусмотрены офисная часть, торговые операторы, конференц-зал, переговорные комнаты, центр обработки данных, спортивные зоны и зоны отдыха и многое другое. Специализацией технопарка станут технологические направления облачных данных, аддитивных технологий, искусственного интеллекта и прочего. К редевелопменту здания в Нижнем Новгороде планируется приступить во II полугодии 2024 года. «К этому моменту компанией „Т.Парк“ будет разработана полная концепция проекта, вся строительная документация, собран предварительный список арендаторов-резидентов, сформирован бюджет проекта»,— пояснил директор сети и руководитель проекта со стороны «Т.Парк» Сергей Щеглов.

Создание технопарка в Нижнем Новгороде финансируется группой частных инвесторов, суммарный объем вложений составит чуть более 200 млн руб. Возврат инвестиций планируется завершить за 3,5 года.

Сеть «Т.Парк» Евгения Протопопова занимается продвижением технопарков в разных регионах РФ и за рубежом. В настоящий момент уже запущены «Т.Парк Астрахань» и «Т.Парк Дубай». Как сообщалось ранее, в общей сложности в ближайшие пять лет группа планировала создать сеть из 50 технопарков. Помимо сети «Т.Парк», господин Протопопов является основателем и основным собственником «Технопарка Пермь», который в начале этого года приостановил свою деятельность по адресу ул. Стахановская, 54п. Сейчас команда технопарка рассматривает несколько площадок для перезапус­ка проекта.

Председатель реготделения «Деловой России», директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов подчеркнул, что принцип размещения отраслевых предприятий на одной площадке очень эффективен. Собеседник отметил, что, например, в «Технопарке Пермь» имелась необходимая инфраструктура, проводились семинары, встречи, обучения. Все это стимулировало ИТ-компании оставаться в Перми, наращивая персонал. По его словам, любой регион, в том числе Пермский край и Нижегородская область, заинтересованы, чтобы ИТ-компаний у них было больше — такая структура, как технопарк, необходима для развития ИТ-кластера, резюмировал эксперт.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев указал, что в Нижнем Новгороде технопарку «Т.Парк» необходимы площади, сопоставимые по своему объему с «Технопарком Пермь». «Сможет ли компания найти в Нижнем Новгороде столько потенциальных арендаторов в этом сегменте деятельности? Но раз организация рассматривает такой вариант, значит, в сети проводили исследования и представляют экономическую модель проекта. Считаю, что это будет субаренда — за счет субарендных платежей „Т.Парк“ должен будет гасить аренду с учетом всех коммунальных и налоговых издержек, затрат по содержанию и управлению объектом»,— рассуждает господин Ананьев. Собственник помещений, в которых разместится технопарк, не захочет иметь большое количество арендаторов, считает собеседник. Скорее всего, субарендаторами помещений в технопарке станут небольшие компании в определенном сегменте деятельности.

Евгения Ахмедова