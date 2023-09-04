Песков назвал переговоры Путина с Эрдоганом очень конструктивными

Переговоры в расширенном составе президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прошли очень конструктивно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, по итогу переговоров, которые проходят в Сочи, не планируется подписание каких-либо документов.

«Очень конструктивно, по разным направлениям. Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошли. Исчерпывающий анализ двусторонних отношений»,— пояснил господин Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент приводит журналист Павел Зарубин.

Сейчас главы государств «общаются с глазу на глаз», уточнил пресс-секретарь, добавив, что разговор «будет не менее содержательным». Переговоры в расширенном составе длились полтора часа. Стороны планировали обсудить, в частности, зерновую сделку и конфликт на Украине. Ожидается, что в ходе переговоров российский и турецкий президенты также обсудят альтернативу зерновой сделки, которую предложил Владимир Путин.

Лусине Баласян