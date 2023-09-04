Премьер Эстонии заявила, что финансировала связанный с РФ бизнес мужа из сбережений до карьеры в политике

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что финансировала компании мужа Stark Logistics и Stark Warehousing, предоставлявшие транспортные и складские услуги в России, из собственных средств, которые ей удалось накопить до начала ее карьеры в политике. С таким утверждением госпожа Каллас выступила на заседании специальной антикоррупционной комиссии парламента республики.

Кая Каллас рассказала, что сбережения, за счет которых компаниям ее мужа Арво Халлика были выданы два кредита общей суммой €370 тыс., были накоплены ею, когда она работала адвокатом. «Я работаю с 18 лет. Была партнером двух юридических фирм. С 2011 года все мои доходы обнародованы и их можно просмотреть через декларацию об экономических интересах. Мои документы чисты»,— отметила эстонский премьер (цитата по ERR). Она также подчеркнула, что указанные накопления не были сформированы в течение последних пяти лет в политике. Госпожа Каллас возглавила правящую Партию реформ в 2018 году.

После начала боевых действий на Украине Кая Каллас неоднократно выступала за разрыв экономических связей с Россией. В конце августа эстонские СМИ сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, продолжает выполнять контракты по перевозкам в Россию. Господин Халлик утверждал, что у Stark Logistics остался лишь один клиент в России и вскоре он намерен продать свою долю в 24,8% в Stark Logistics.

Фракция Центристской партии в парламенте объявила о переговорах по вопросу вотума недоверия премьер-министру. Кая Каллас извинилась за деятельность связанных с ее мужем компаний, однако заявила, что покидать пост премьера из-за этого не будет.