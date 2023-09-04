В сети появилась петиция с требованием вернуть городу часть лесопарка в Самаре

Петиция с требованием вернуть в состав самарского лесопарка имени 60-летия Советской власти территорию площадью 25 га появилась в сети. Речь идет о землях, ранее отторгнутых и переданных в частную собственность – в пользу ООО «Лагуна». Документ опубликован на глобальной платформе для общественных кампаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com Фото: VK.com

«В 2006 году огромный кусок лесопарка – 25 га – был отторгнут от него и передан частным структурам и впоследствии неоднократно перепродан. В результате жители Самары лишились доступа на эту территорию, ее экосистема деградирует»,— говорится в сообщении.

На момент публикации новости документ собрал 149 подписей.

Ранее ООО «Лагуна» лишилось возможности построить жилье на участках территории парка им. 60-летия Советской власти. Сначала суд разрешил компании использовать эти земли под магазины и многоэтажную жилую застройку, затем апелляционная инстанция отменила это решение. Кроме того, на сохранении зеленой зоны настояла общественность. После этого ООО «Лагуна» подало иск к администрации Самары. Компания потребовала компенсацию реального ущерба и упущенной выгоды в размере более 2,4 млрд руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Сохранили парк — упустили выгоду».

Георгий Портнов