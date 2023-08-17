До конца года в Петербурге реконструируют шесть дворовых фонтанов

До конца 2023 года в Санкт-Петербурге отремонтируют и восстановят шесть дворовых фонтанов. Планами на реконструкцию объектов поделились в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о фонтанах на Литейном проспекте, 51, улице Комсомола, 1, Ленсовета,10, и Решетникова, 9.

После завершения работ общее количество отремонтированных фонтанов в городе увеличится до 35.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге до конца 2024 года планируется восстановить и реконструировать все городские фонтаны.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте